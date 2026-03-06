  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı
Teknoloji

İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı

Görüntüleme teknolojilerinin dev ismi TCL, yeni OLED monitör modeli TCL 32X3A ile tasarım ve hızı bir araya getirdi. Sektördeki en ince modellerden biri olan bu yeni monitör, sadece 6,4 mm'lik gövde kalınlığıyla hem estetik bir görünüm sunuyor hem de teknik özellikleriyle profesyonelleri heyecanlandırıyor.

TCL 32X3A, 31,5 inçlik devasa OLED panelinde 4K çözünürlük (3840 x 2160) ve tam 240 Hz yenileme hızı sunarak akıcı bir deneyim vaat ediyor. Oyunseverler için çözünürlük Full HD'ye çekildiğinde yenileme hızının 480 Hz'e kadar çıkabildiği cihaz, 0,03 ms gibi rekor bir tepki süresine sahip. Ayrıca monitörün standına entegre edilen dünyaca ünlü Bang & Olufsen ses sistemi, harici bir hoparlöre ihtiyaç bırakmadan kristal netliğinde ses sunuyor.

Fiyatı ve oyuncu odaklı yan modeliyle dikkat çekiyor!

Yaklaşık 870 dolarlık (güncel kurla yaklaşık 30.500 TL + vergiler) bir fiyat etiketiyle duyurulan TCL 32X3A'nın yanı sıra şirket, profesyonel oyuncular için 27P2A Ultra modelini de görücüye çıkardı. Bu yan model, 720p çözünürlükte tam 1.040 Hz gibi inanılmaz bir yenileme hızına ulaşabilen mini LED paneliyle dikkatleri üzerine çekiyor. İnce tasarımıyla masaüstünde şıklık arayanların yeni gözdesi olması beklenen 32X3A, OLED dünyasında çıtayı bir hayli yukarı taşıyor. 

