İnceleme tamamlandı, ekipler delillerle birlikte konsolosluktan ayrıldı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suud ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yaptı.

DHA'nın haberine göre; Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de görev aldığı aramalar 9 saat sürdü.

Luminol ile DNA izi arandı

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suudi yetkililer bugün içerisinde konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi dün saat 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında konutun içinde detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için 'Luminol' adı verilen yöntemi kullandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin zaman zaman çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

Konutta Drone'lu arama

Çalışmalar kapsamında konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone uçuruldu. Öte yandan konuta getirilen bir polis köpeği de aramalarda yer aldı.

Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi

Konuta, çalışmalar devam ederken arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapması bekleniyordu. Ancak itfaiye aracı içeriye girmedi.

Konsoloslukta da aramalar yapıldı

Konsolosluğa ait konutta aramalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde arama yapılan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda da olay eyri inceleme ekipleri arama yaptı.

Çalışmalar 9 saat sürdü

Dün 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona erdi. Konut önünden önce Suud yetkililer ardından da Türk yetkililer ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı.

Konsolosluktaki ikinci arama sona erdi

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait konutta yapılan 9 saatlik aramanın ardından olay yeri inceleme ekipleri geçtiğimiz günlerde aranan Başkonsolosluk binasına ikinci kez geldi. Burada gece başlayan ikinci arama çalışmaları sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Çok sayıda delil torbasının olması dikkat çekti

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.

Polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.