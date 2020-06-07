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Sağlık

İnceğiz köyünde bir hafta uzatılan karantina sona erdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı bir hafta daha uzatılan karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:43:17 -
İnceğiz köyünde bir hafta uzatılan karantina sona erdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı bir hafta daha uzatılan karantina sona erdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde uygulanan karantinanın sona erdiği duyuruldu.

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