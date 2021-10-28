İnce'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Vatana ihanettir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, ''Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz" dedi.

İnce, partisinin Şişli'deki bir otelde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili video izletildi, ardından tango gösterisi yapıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, partililerin İstanbul'un ihtişamını da yansıttıklarını söyledi.

Anket firmalarına teklif

Anket firmalarına bir teklifi olduğunu söyleyen İnce, "Önümüzdeki seçimlerin ardından tüm anket firmalarını evimin bahçesine davet ediyorum. Ama yayınladığınız anketleri yemek masasının üzerine koyacaksınız. Yemeğe hepiniz davetlisiniz. Benim anketim firmalar değil, sokaklar. Yarın sabah Samsun'dayım, cumartesi sabah Ordu'dayım, sonra Giresun ve Trabzon. Anket sokaktadır" diye konuştu.

İnce'den tezkere tepkisi

TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereyle ilgili konuşan İnce, şunları söyledi:

'AK Parti meselesi değil'

İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz. Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi.

'Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız...'

Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir.