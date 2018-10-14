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İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerine dair açıklamasının ardından tutuşan CHP'lilere Muharrem İnce de eklendi. İnce sosyal medya hesabı üzerinden ortalığı bulandırmaya çalıştı.

14 Ekim 2018 Pazar 17:03
İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredileceğine dair açıklamalarına tepki gösterdi. "Herkesi Anayasal hakları olan miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum" diyen İnce, "Malınız, mülkünüz tehdit altında" ifadesini kullanarak konuyu çarpıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediklerini belirttiği, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İnce, "Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 35. Maddesi'ne göre, 'herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz'" dedi.

İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanan ve 70 yıla yakın bir süredir iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, 'her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı' vardır.

Yine, Anayasa'nın 134. Maddesine göre, bu maddeyle kurulan 'Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.'

“Temel haklarımıza...”

Bu hükümler ve miras hukukumuzun ilkeleri dikkate alındığında, İş Bankası hisseleri üzerinde başlatılan tartışmaların, aslında hukukla garanti altına alınmış temel haklarımıza karşı başlatılan bir saldırı olduğunu görüyoruz

'Asıl amaç gündemi değiştirmek'

Böyle bir eylem, öncelikle Türk Hukuk sistemi için bağlayıcı hükümleri içeren Anayasa'ya ve altında imzamız olan bir uluslararası sözleşmeye aykırıdır.

İş Bankası hisseleri konusunda yeniden başlatılan tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarının gözlerden kaçırma gayreti içindeler.

Toplumda biriken öfkenin, asıl hedefinden saptırılıp, farklı hedeflere yönlendirilmesi yöntemi bir kere daha devreye sokulmak istenmektedir.

Vatandaşları CHP’yi korumaya çağırdı

Herkesi Anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır.

Özellikle, özgür mülkiyet edinme ortamında üreten ve kazanan kesimin, böyle bir ihlal karşısında susması demek, açılan bu yoldan yarın karşılarına çıkacak olumsuzlukları kabul etmesi demektir."

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:03
  1. iş bankası
  2. Muharrem İnce
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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