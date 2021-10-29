İnce’den ilginç çıkış: Ne işiniz var Hollanda’da, Amerika’da, Kanada’da?

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Muharrem İnce, ilginç bir çıkışa imza attı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin İstanbul Şişli’de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada gençelerin yurt dışına gitme hayallerini duyduğunda ‘tüylerinin diken diken olduğunu’ söyledi. Gençlere “Bu ülke bizim. Sokaklarındaki çöpleri siz alacaksınız, yanan ağaçların yerine siz yenisini dikeceksiniz, hudutları siz koruyacaksınız” diyen İnce, onlardan güzel hayal kurmalarını istedi. İnce, şöyle devam etti: “Memleketi terk etmek yok. Siz okuyacaksınız, doktor, mühendis, öğretmen olacaksınız, milletvekili olacaksınız, ülkeyi yöneteceksiniz. Ne işiniz var Hollanda’da, Amerika’da, Kanada’da.”