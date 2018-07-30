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İnce: Genel Başkan olacağım

Notere giderek taahhütname imzalayan CHP'li Muharrem İnce "Genel Başkan olacağım, koltuğa yapışıp kalmayacağım. Cumhurbaşkanı seçilemezsem CHP'yi kurultaya götüreceğim" dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
İnce: Genel Başkan olacağım

CHP'de, 24 Haziran seçiminin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında sona gelindi.

Parti içi muhalefetin imza toplama süresi bugün saat 17.30'da sona erecek.

Bütün delegeleri bugün notere gidip olağanüstü kurultay için imza vermeye davet eden Muharrem İnce noter çıkışında bir açıklama yaptı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Noterde bir taahhütname imzaladım genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma önümüzdeki Cumhurbaşkalığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsen 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. 51 günde yüzde 31'e yakın bir oy aldık. Bunu 500 günde yapmak lazım. Örgütü hazırlamak lazım. Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını baroların, odaların belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve kendim de aday adayı olacağım. Koltuk derdinde değilim Türkiye derdindeyim. Zafer hazırlıktır diyorum hep. Seçime 50 gün kala çık gel bizim adayımız ol denince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım.''

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
  1. Muharrem ince
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  3. muharrem ince chp

YORUM YAZ

  • yücelyücel1 sa önce
    Bu insanlar ne kadar yalancı ve seviyesiz, sayın! İnce siz malum kanal portakal programında yalandaroğlunun karşısına aday olarak çıkmayacağım demediz mi?
  • VERGULOVERGULO1 sa önce
    HAYALLER GERCEK OLSA SANA NELER VERIRDIM MUHARREM SENIN LAKLAKLARINA RAKILARLA GELIRDIM INCE INCE YALANDAN TÜRKÜLER DINLIYORUZ.
  • ErhanErhan1 sa önce
    Bu noter sözleşmesinin hukuki bir geçerliliği yok. Tatanka muharrem ise çarkları ile ünlü. Daha başkan olmadan kılıçdaroğlunu geçti çark işlerinde. Yani muharrem bir başkan olsun, kimse indiremez ordan
  • CINMOLIXCINMOLIX1 sa önce
    INCE MUHARREM TEZCAN SENIN KESE KAGIDIN PATLATACAK HAYDI TEZCAN KORKMA ICKICIDEN SEN ADAM DEGILMISIN TEZCAN BAS GÜMLESIN INCE INCE
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