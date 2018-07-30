İnce: Genel Başkan olacağım

CHP'de, 24 Haziran seçiminin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında sona gelindi.

Parti içi muhalefetin imza toplama süresi bugün saat 17.30'da sona erecek.

Bütün delegeleri bugün notere gidip olağanüstü kurultay için imza vermeye davet eden Muharrem İnce noter çıkışında bir açıklama yaptı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Noterde bir taahhütname imzaladım genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma önümüzdeki Cumhurbaşkalığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsen 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. 51 günde yüzde 31'e yakın bir oy aldık. Bunu 500 günde yapmak lazım. Örgütü hazırlamak lazım. Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını baroların, odaların belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve kendim de aday adayı olacağım. Koltuk derdinde değilim Türkiye derdindeyim. Zafer hazırlıktır diyorum hep. Seçime 50 gün kala çık gel bizim adayımız ol denince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım.''