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Siyaset İnce gemileri yaktı! CHP’de bulunmaya mecbur değiliz...
Siyaset

İnce gemileri yaktı! CHP’de bulunmaya mecbur değiliz...

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas’tan 4 Eylül’de başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programının kurucular listesini açıklarken, “Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya?” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:24:00 -
İnce gemileri yaktı! CHP’de bulunmaya mecbur değiliz...

Bakırköy’deki toplantıda konuşan İnce, 46 vilayeti gezdiklerini, Türkiye’nin 81 ilini karış karış gezmeye devam edeceklerini söyledi. Partisine eleştirilerini sürdüren İnce, şöyle devam etti: “Yani Atatürk diyemeyeceksin, ‘Gazi Mustafa Kemal’ diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın, seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım. Bir hafta mafya lideri, CHP’li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP’li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Her hafta bir skandal. Bekliyorum şimdi bu hafta ne çıkacak!”

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