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İnce erken havlu attı

Kılıçdaroğlu’na karşı giriştiği başkanlık yarışında delegelerden yeterli desteği alamayacağını anlayan Muharrem İnce, işi iyice şova döktü. İnce’nin notere ‘5 sene sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamazsa partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini’ tastik ettirmesini değerlendiren siyasiler ve hukukçular, “İnce bu gidişle kurultaya gidilse bile kaybeder” dediler.

31 Temmuz 2018 Salı 11:48
İnce erken havlu attı

Kurultay senaryolarıyla çalkalanan CHP’de Muharrem İnce, dün atak yaparak notere gitti ve ilginç bir taahhütnamede bulundu. İnce, çıkışta “Noterden bir taahhütname imzaladım. Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenik çıkan CHP’li Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı giriştiği genel başkanlık yarışında da ağır bir yara aldı. Kurultay için yeterli imzayı toplayamayacağını anlayan İnce, dün notere giderek buram buram şov kokan bir harekete imza attı. İnce, CHP Genel Başkanı seçildiği taktirde, 5 sene sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkamazsa partiyi kurultaya götüreceğini tasdik ettirdi. Siyasiler ve hukukçular İnce’nin tutumunu erken havlu atmak olarak yorumladı.

YENİLGİYİ SEZDİ ŞOV YAPIYOR

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP’nin siyasi bir garabet içerisinde olduğunu belirterek, “CHP’yi anlamakta zorlanıyorum. Ya notere gidiyorlar, ya yargıya gidiyorlar ya da anayasa mahkemesine koşuyorlar. Bunlar siyaset yapmayı ne zaman öğrenecekler? İnce’nin yaptı yenilgisine kılıf aramaktan, yenilgisi üzerinden şov yapmaktan ibaret” dedi. İnce’nin olası bir kurultayda da varlık gösteremeyeceğini kaydeden Metiner, “İnsanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girer, kaybeder. Bunları genel başkanlığı bırakmanın koşulu değildir. Bence kurultayı toplayacak delege sayısına ulaşamadılar. Yeni bir siyasi atraksiyon peşine düştüler. İnce, erken havlu attı. Muharrem İnce’den iyi bir siyasetçi çıkmaz. İyi bir demogog çıkar ama asla iyi bir devlet ve siyaset adamı çıkmaz. Dolayısıyla kurultayın toplanacağı kanaatinde değilim. Kurultay toplansa da İnce seçilemez. Erken havlu attı. Şov peşinde koşuyor” dedi.

DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “CHP kendi başına seçmediği bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiştir. Şimdi tekrar seçilecek mi seçilmeyecek mi onu göreceğiz. Halkın karşısına çıkarken, kendi başlarına getirmedikleri birini nasıl cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini izah etmek zorunda kalacaklar. İmzayı bulduk dediler bulamamışlar. Şubattaki kurultayın üzerinden ne geçti ki yeniden kurultay yapıyorlar. Bu yapılanlar, parti için dar alanda kısa paslaşmalar” ifadelerini kullandı.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:48
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Muharrem İnce
  4. kurultay

YORUM YAZ

  • ciniminisaciniminisa42 dk önce
    ince muharrem fazla icersen dandiklerin maskarasi olursun muharrem senin sovlarin falan artik kimseyi ilgilendirmiyor ya adam gibi adam olursun ya batakligin icinde bogulursun sen bu gidisle batakliga dogru kosuyorsun.
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