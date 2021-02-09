  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı
Siyaset

İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı

Muharrem İnce'nin dün CHP'den istifa etmesi ve sonrasında yaptığı "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." sözlerinin ardından gözler İYİ Parti'ye döndü. Kulislerden alınan bilgilere göre, İYİ Parti'de 7 vekil İnce'nin partisine geçmek için istifaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 11:32:00 -
İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı

CHP'nin yönetim şeklini sert bir şekilde eleştiren Muharrem İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İnce, istifa konuşmasında, CHP ve İyi Parti'den kopmaların olacağının işaretini verdi.

42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.

İstifa hazırlığı

Muharrem İnce'nin bu sözlerinden, en az 17 vekilin kendi partisine katılacağını hesapladığı anlaşıldı.

Gözler CHP'ye çevrildi ancak kulislere bomba gibi bir haber düştü: İyi Parti'den 7 milletvekili, Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor.

Akşener'den engelleme hamlesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu duyumları aldığı ve istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi.

Çıray'ın başdanışman olması, İyi Parti içinde hoş karşılanmadı.

İP'te kriz

Akşener'in bu kararına, partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi.

Dervişoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola...Yarın başka önermelerim de olacak!."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle
Gündem

'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de..
Netanyahu: Beni de arayacak
Dünya

Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya ..
Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı
Dünya

Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı

Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasıyla zaten sıkıntılı günler geçiren Riyad yönetimi, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Suudi Arabista..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay