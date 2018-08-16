İnce cehaletini sergiledi, cevabı yedi! ABD'yi eleştirmek yerine Erdoğan'a saldırdı

yeniakit.com.tr Daha önce, “Ben Başkan seçilseydim, ekonomik kriz olmayacaktı” sözleriyle büyük tepki toplayan CHP’li Muharrem İnce, yine skandal ifadeler kullandı. Ulusalcı isimlerin büyük tepki gösterdiği ve “şerefsizce” olarak nitelediği sözlerden sonra İnce, yine küresel eşkıyayı sevindirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Birkaç gün önce sarf ettiği sözlerle, “Demek ki başkan olsa emperyalistlerle iş birliği yapacaktı” yorumlarına maruz kalan Muharrem İnce, Erdoğan ve devleti, çok iyi bildiği emperyalizm üzerinden hedef aldı.

Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem İnce şerefsizce bir..."

İnce Twitter hesabından şunları yazdı:

“Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Biz emperyalizme kafa tutan, milli mücadeleyi gerçekleştiren ve milli ekonomiyi kuran partiyiz.

Siz, Amerikan malı olan Büyük Orta-Doğu Projesinin Eşbaşkanlığı görevini 16 yıldır yerine getiriyorsunuz.

Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.

Siz, devleti, emperyalizmin kolluk kuvveti olan Fetö terör örgütüne teslim edenlersiniz.

Siz, damat, çoluk-çocuk dolarla, euroyla gemi filoları kuran, bu filoları emperyalizmin yüklerini taşımak için seferber edenlersiniz.

Siz, 1950’den bu yana, ağa babalarınızdan başlayarak, her politikanızla emperyalizmin karakol bekçiliğini yapanlarsınız.

Siz, emperyalizme karşı mücadele edenleri “vatan hainliği” ile yaftalayan, beslediğiniz tetikçileri onların üzerine sürenlersiniz. Siz, emperyalistlerden aldığınız borçla, yaptığınız saraylarla, betonla, israfla, şatafatla ve kötü yönetimle ülkeyi iflasa sürükleyenlersiniz.

Siz kim oluyorsunuz da bize anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Yoksa ar damarınız mı çatladı?

Yüzünüz varsa, Anafartalar’a, Maraş’a, Antep’e, Samsun’a, Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, İnönü’ye, Sakarya’ya, Dumlupınar’a ve Anıtkabir’e gidin ve anlatın anti-emperyalizminizi.

Özür dilemek erdemdir. Bu topraklarda, hayatlarını hiçe sayarak anti-emperyalist mücadele verenlerden özür dilemek ve bir daha emperyalizmin yanında yer almamak üzere tövbe etmek zorundasınız.

Aksi taktirde, ekonomik kriz korkusuyla takındığınız yapmacık tavra, aklı başında hiç kimseyi inandıramazsınız.”

AK PARTİ’DEN TEPKİ

CHP'li Muharrem İnce'nin skandal paylaşımlarına AK Parti’den çok sert tepki geldi. İnce’nin cahilliğini gözler önüne sererek sarf ettiği, “Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.” paylaşımına çok sert ifadelerle cevap veren Turan, “Bu ne utanmazlık! Bu ödül 2. Dünya savaşında soykırımdan kaçan Musevilere büyük risklerle Türk Pasaportu vererek Nazi kamplarına gitmelerini engelleyen kahraman Türk diplomatları için verildi. İktidarda CHP vardı. Ayıp ayıp, silin bu twiti!” ifadelerini kullandı.