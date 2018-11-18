0553 313 94 23

İnce, "300'e yakın korsan var" dedi, mücadele çağrısı yaptı

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya’da 300’e yakın korsan servis aracının bulunduğunu aktararak, bu korsanlara karşı mücadele çağrısında bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 12:48
İnce, "300'e yakın korsan var" dedi, mücadele çağrısı yaptı

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya’da 300’e yakın korsan servis aracının bulunduğunu aktararak, korsan araçlar ile yeteri kadar mücadele edilmediği takdirde servisçilerin kontak kapatacağını söyledi. İnce, kriz zamanında fırsatçılık ve zam yapmayan tek esnafın servisçi esnafı olduğunu söyleyerek, korsana araçlarla mücadelede servisçi esnafına yardım edilmesini istedi.

Çağrıda bulundu

İnce, “Okulların açıldığı günden bugüne kadar korsan araçlar ile ilgili mücadele noktasında ilgili kolluk kuvvetlerine oda olarak resmi yazılarımıza göndermemize rağmen hiçbir korsan araç ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hatta bizim göndermiş olduğumuz korsan plakaların tam zıttı olarak servisçi esnaflarımız S plakalı esnaflarımız daha fazla denetlenmektedir. Özellikle yasal sorumlulukları yerine getiren odaya kayıtlı, Maliyeye kayıtlı, Büyükşehir Belediyesinden çalışma ruhsatı alan S plakalı ve devletim tüm hükümlülüklerini yerine getiren esnafımız defalarca denetlenmesine rağmen maalesef korsan araçlar hiçbir şekilde denetlenmiyor. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı servisçi esnafımız özellikle ekonomik kriz noktasında ülkemizde oynatılan oyuna karşı Türkiye’de ekonomik krizde tek zam yapmayan, fiyat artışı yapmayan tek kurum servisçi esnafımızdır. Zabıta servisçiyi denetliyor, polis servisçiyi denetliyor, jandarma servisçiyi denetliyor biz denetime karşı değiliz. Defalarca bizi denetleyebilirler bizler kamu hizmeti veriyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı taşıyoruz denetletmeye karşı değiliz ancak bizler denetlenirken korsan araçlarda denetlenerek kesinlikle bunların bağlanması gerektiğini bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Eğer zabıta denetleyecekse polis denetleyecekse önce onlar gitsin yüzde yüz zam yapan fiyat artışı yapan esnafları denetlesinler, holdingleri denetlesinler, fabrikaları denetlesinler, gariban servisçi esnafımın üzerinden ellerini çeksinler. Bu gidişatın durumu gerçekten sokakta toplumsal olaylara sebebiyet verecektir esnaflarımız bu sıkı denetimin arkasından da müsaade verilmesi noktasında büyük bir üzüntü duymaktadır. Bu konuyu önümüzdeki günlerde biz tekrardan inşallah Cumhurbaşkanımıza ve ilgili kurumlara bildireceğiz. Korsanla mücadele etmek istemeyen ilgili kurumlar çareyi S plaka verilmesi noktasında görüş bildirmektedirler. Siz önce gidin korsan araçları durdurun korsan araçlara son verin sonra ihtiyaç varsa devletimiz masa başında oturup gerekli çalışmaları yapacaktır. Sözüm S plakası vererek ve korsan araca ceza yazarak korsanı önlemektir. Bu görev jandarmanındır, emniyetindir, belediyenindir ben kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Yüzlerce servisçi esnafımız fabrikalarda, okullarda işsiz kalmaktadır. Şuan odamızın tespit ettiği 300’e yakın servisçi esnafımız iş bulamamaktadır ve çoluk çocuğun nafakasını kazanamamaktadır” diye konuştu.

İnce, korsan araçlar ile mücadele edilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde servisçi esnafının kontak kapatacağını ifade ederek, anahtarlarını emniyete ve ilgili kurumlara teslim edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:48
  1. Mesut İnce
  2. Malatya
  3. korsan minibüs
  4. Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’ye bir destek de Albaraka Türk’ten
    1. Suriye’ye bir destek de Albaraka..
    2. SP lideri: Hükümet değiştirmeyeceğiz..
    3. Masko Başkanı: KDV indirimi mobilya..
    4. Otoyollar da hız sınırı yükseliyor!
    5. İnternetten likit satışı yapıyordu.....
    6. Ekmek fiyatlarıyla ilgili kritik..
    7. Suriye'de binlerce savaşçı hazır!..
    8. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!..
    9. Jandarma, organize suç çetesinin..
    10. Bodrum'un altı üstüne geldi
    11. Burak Yılmaz kararını verdi! İşte yeni..
    12. Pozitif bir hafta yaşadık
    13. Kaza yapan annesini gören küçük kız..
    14. Üretim laboratuvarı ilk kez..
    15. Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba..
    16. İnce, "300'e yakın korsan var" dedi,..
    17. 2019 katılım bankacılığının atak yapma..
    18. Çek Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor
    19. Türk doktordan tıp dünyasını sallayan..
    20. Sakatlık krizi... Serdar Aziz ve..
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme