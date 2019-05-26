0553 313 94 23

INC 38’inci kongresi ABD’de yapıldı

Kısa adı INC olan Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin 38’inci kongresi ABD’nin Florida eyaletinde yapıldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:18
INC 38’inci kongresi ABD’de yapıldı

Kısa adı INC olan Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin 38’inci kongresi ABD’nin Florida eyaletinde yapıldı.


52 ülkeden 140’ı Türkiye’den olmak üzere 258 sektör ve kamu temsilcileri ile bilim adamlarının katıldığı 38. INC Kongresi’nin son gününde üretim ve ticaretinde Türkiye’nin en büyük söz sahibi olduğu fındık konusu ele alındı. Kongrede 770 bini Türkiye’de olmak üzere 2019 dünya fındık rekoltesinin ilk tahmininin de 1 milyon 100 bin ton olduğu açıklandı.


Kongreye katılan Ulusal Fındık Konseyi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumlu yada olumsuz gelişmeler rekolteyi etkileyebileceğini kaydederek, “Dünya tüketimi ile hemen hemen aynı miktarda tahmin edilen 2019 rekoltesi şimdinin daldaki görüntüsüdür. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumlu, olumsuz gelişmeler rekolteyi etkileyebilir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Temmuz aylarında yaşanan olumsuz gelişmeleri umarım bu yıl yaşamayız” dedi.


Kongreye katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Türkiye’nin üretimde hedefinin asgari 1 milyon ton olduğunu açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Arslantürk şunları söyledi:


“Dünyada fındığa olan talep artıyor. Bunun için en büyük üretici olarak plan, program yapmalıyız. Üreticilerimiz önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalılar. Hastalık ve zararlılarla mutlaka bilimsel ölçülerde mücadele etmeliler. Fındığımızı olabildiği kadar kaliteli hale getirip, verimi de arttırırsak, ihracattaki hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir sebep kalmaz.”


Türkiye dışındaki ülkelerde fındık yetiştirmek için yeni alanların hızla arttığının kongrede sık sık dile getirildiğine dikkat çeken Arslantürk, “Avrupa’da İtalya ve Balkanlar’da yüksek bir hareketlilik var. Amerika daha çok otomasyonu yüksek üretim üzerine yoğunlaşmış durumda. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ülkede üretimin ciddi oranda yükselebileceği sık sık dile getirildi” dedi.


Fındıkta son yıllarda görülen canlı ve bakteri zararlıları konusunda ciddi çalışmalar yapıldığına da işaret eden Arslantürk, gerekli önlemlerin alınması konusunda INC ve sektörün tüm paydaşlarının çözüm odaklı yaklaşım içinde olmalarını önerdiğini belirtti. Arslantürk, INC’nin 38’inci kongresinde geçtiğimiz günlerde vefat eden fındık sektörünün duayen ismi Sabit Sabır’ın da anons edilerek yad edildiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:18
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası
    1. 19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando..
    2. İlk üç sıra değişmedi! TÜİK,..
    3. Okçuluk: Dünya Kupası
    4. Özbekistan’da geleneksel Çiçek..
    5. Hentbole 200 öğrenci ile alt yapı yeni..
    6. Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı..
    7. Karabük’te Amatör Telsiz Sınavı yapıldı
    8. Meteoroloji uyardı! O illerde..
    9. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş..
    10. Düşen odun parçası adamı hastanelik etti
    11. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    12. Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu..
    13. Hastane önünde silahla yaralamaya..
    14. Sinop’ta ’belediye-halk el ele, daha..
    15. 'Kafa keseceğim' diyen şahıs hakkında..
    16. Ramazan Bayramı öncesi indirim..
    17. Düşen odun parçası şahsı yaraladı
    18. Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü
    19. Aman dikkat! Çocuklarınızı..
    20. Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan..
    21. İzmirspor’da Emin İşletir dönemi
    22. Bağımsız aday Karabulut, Binali..
    23. Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem..
    24. TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
    25. Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
    26. Voleybolda milli maçın ardından
    27. Fenerbahçe, UEFA yaptırımlarını..
    28. AK Parti’den iftar yemeği
    29. Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı..
    30. Ürdün'den İsrail'e çağrı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi