  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnatlaşan sürücüler trafikte birbirine çarparak ilerledi
Gündem

İnatlaşan sürücüler trafikte birbirine çarparak ilerledi

Şile yolunda yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirlerine çarptırarak ilerledi. O anlar arkalarındaki bir araç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:54:00 - 2021-03-22 16:54:30

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile yolunda meydana geldi. İki sürücü, yol verme tartışmasına girdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürdü. Sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı. Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi.

Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akıl almaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçlar çekildi! Merkez Bankası Başkanı'na tehdit
Ekonomi

Kılıçlar çekildi! Merkez Bankası Başkanı'na tehdit

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası piyasalar daha açılmadan İngiliz Financial Times ve Guardian gazeteleri Türkiye'ye yapılac..
Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı
Yaşam

Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evsiz bir genç yardım istemek için durduğu araçtaki şahıslar tarafından bacağından vurularak hastaneye kaldı..
Ayasofya imamının 'faiz' çıkışına beğeni yağdı
Ekonomi

Ayasofya imamının 'faiz' çıkışına beğeni yağdı

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay