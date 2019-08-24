İnatçı yağ lekelerine son verin!

Giysilerdeki yağ lekeleri çok can sıkıcı olabiliyor. Aniden gelişen bir yağ lekesi için uygulanacak bütün methodlar bu haberimizde gizli...

Yağ lekeleri; gıda maddeleri, bakım malzemeleri ile ev ve araç tamiri sırasında kullanılan malzemelerden kaynaklı olabilir.

Yağ lekesini çıkarmanın çeşitli yolları vardır. Bu yöntemlerin etkili olması kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı malzemeler yağı çabucak emerken, bazıları yağı iter. Bu sebeple sadece suyla ya da deterjanla temizlik yeterli olmaz. Bu yöntemleri emin olduğunuz ve yıkanabilir kumaşlara uygulamanız gerekir.

Yapılan işlemler; doğal elyaflı, yün, ipek, keten, süet gibi hassas kumaşlar veya astarlı giysilerde kumaş dokusuna zarar verebileceği gibi renklerini de açabilir.

Deterjan Seçimi…

Koku ve boya içermeyen bulaşık deterjanları açık renkli giysilerde yağ lekesi çıkarmak için idealdir. Koyu renkli ürünler için bulaşık deterjanı kullanmak kumaşın renklerini soldurabileceğinden dolayı risklidir.

Yemek yağı lekesi (zeytinyağı, tereyağı, sıvı yağlar) için yağ çözücülü bulaşık sabunu veya deterjanı kullanabilirsiniz. Bulaşık deterjanlarının limon gibi özlü olanlarını daha fazla asit içerdikleri için tercih etmeyin.

Giysilerdeki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yeni oluşan yağ lekesinin üzerine kurumadan pudra serpiştirin. Pudra, yağı emdikten sonra temiz bir bezi pudranın üzerine serin ve kumaşı orta sıcaklıkta ütüyle ütüleyin. Kuruyan pudrayı yumuşak bir fırça ile fırçalayın.

Sentetik kumaşlarda oluşan yağ lekesi için eter kullanabilirsiniz. Leke olan bölgeyi etere batırılmış bez ile siliniz. Eter uçucu bir madde olduğu için açık havada kurutmalısınız. Eter yanıcı olduğundan kullanırken dikkat etmelisiniz.

İpekli kumaşlardaki yağ lekeleri için amonyak kullanabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine bir fincan amonyak koyun. Karışıma batırdığınız bezle lekeyi silin. Sonrasında lekeli bölgenin üzerine kalın kâğıt parçası serin ve kumaşı orta sıcaklıktaki bir ütüyle ütüleyin.

Kadife kumaşlardaki yağ lekesini soğan ile ovun. Kurumasını beklendikten sonra üzerine kağıt havlu veya tül koyup kumaşı tersinden ütüleyin.

Motor gres ve motor yağı lekesi gibi zor bir yağ lekesi söz konusuysa, leke çıkarma işlemine; fazla yağın, bir kör veya küt ağızlı bıçak kullanılarak kumaştan dikkatlice kazınmasıyla başlanmalıdır. Lekeye vazelin uygulayarak lekenin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Meraklımelehat.com