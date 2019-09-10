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İnatçı kedi zor anlar yaşattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, güçlükle kurtarıldı.

10 Eylül 2019 Salı 08:07
İnatçı kedi zor anlar yaşattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, güçlükle kurtarıldı.


İlçe merkezinde otomobiliyle seyir halinde olan Berkant Karalamacı, motordan gelen kedi sesleri üzerine aracını yol kenarına park etti. Duyarlı sürücü ve çevredeki vatandaşların uğraşı, yavru kediyi kurtarmaya yetmeyince itfaiyeye haber verildi. Kurtarma çalışması esnasında zor anlar yaşatan kedi, yaklaşık 1 saat sonra sağ salim kurtarıldı.


Araç sahibi Berkant Karalamacı, yardıma gelen itfaiye, bekçi ve vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:07
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