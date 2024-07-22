  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı
Dünya

İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 12:31:00 -
İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı

Japonya'da bir adam, 5 yıl boyunca ölen annesinin cesediyle birlikte yaşadı.

Japonya’da polis ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayan 60 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli bir erkeği ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada’nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi. "Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyen Onada’nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.

Osmanlı yadigarı cami Müslüman cemaate iade edildi
Osmanlı yadigarı cami Müslüman cemaate iade edildi

Dünya

Osmanlı yadigarı cami Müslüman cemaate iade edildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz dondurmayı nasıl yiyorsunuz? İşte bu hata hastalıklara davetiye çıkarıyor
Siz dondurmayı nasıl yiyorsunuz? İşte bu hata hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık

Siz dondurmayı nasıl yiyorsunuz? İşte bu hata hastalıklara davetiye çıkarıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23