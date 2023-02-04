İnanılmaz transfer haberi! Altay Bayındır için dev talip...

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu. Sarı-lacivertlilerin kaptanının transfer listesindeki 2 adaydan biri olduğu kaydedildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'a dev kanca geldi. 24 yaşındaki eldivene Avrupa'nın dev kulübünün talip olduğu iddia edildi. Altay Bayındır için gözlemcilerin devrede olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla eleştiri toplayan Altay Bayındır'a Jorge Jesus sahip çıktı. 24 yaşındaki file bekçisi, Adana Demirspor karşısında gösterdiği performansla da dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yeniden gönlüne giren Altay Bayındır için Avrupa'dan dev kulüpler harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A devi Inter, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı transfer listesine dahil etti. 24 yaşındaki eldivenin Samir Handanovic'in yerine kadroda düşünüldüğü belirtildi. Inter'in Samir Handanovic ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Samir Handanovic'le yollarını ayırmayı planlayan Inter'in yeni kaleci arayışlarına başladığı ve transfer listesine Altay Bayındır'ı da dahil ettiği vurgulandı. Serie A devinin transfer listesinde Altay Bayındır ile birlikte Neto'nun da yer aldığı aktarıldı.

Inter'in Neto ve Altay Bayındır'ı yakın takibe aldığı belirtildi. Serie A devinin iki kaleci için gözlemci gönderdiği ve iki oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Bournemouth forması giyen Neto'nun Inter'in transfer listesindeki ilk isim olduğu vurgulandı.

Neto'nun Bournemouth ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Inter'in bu transferde avantajlı olduğu belirtildi. Milliyet'e göre; kadrosunda Andrea Onana'yı bulunduran Serie A devinin Onana'nın arkasında yedek bekleyecek bir profilde kaleci aradığı aktarıldı. Neto'nun daha önce Fiorentina ve Juventus'ta tecrübesinin olması transferde dikkat çeken bir başka ayrıntı olarak yazıldı.