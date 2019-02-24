0553 313 94 23

İnanılmaz hırsızlık! Çaldıkları 20 koyunu minibüse doldurmuşlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan panelvan tipi minibüsten, çalıntı 20 küçükbaş hayvan çıktı.

24 Şubat 2019 Pazar 16:37
İnanılmaz hırsızlık! Çaldıkları 20 koyunu minibüse doldurmuşlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın lastiklerine ateş açarak durdurduğu panelvan tipi minibüste 20 çalıntı küçükbaş bulundu. Araçtaki 4 kişiden 2'si yakalanırken, ormanlık alana kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Üzümlü Mahallesi'nde, panelvan tipi minibüsle hayvan hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu sahte plakalı olduğu tespit edilen araçtakiler, Manisa'nın Salihli ilçesine doğru kaçmaya başladı.

Jandarma ekipleri, şüpheli aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araçta bulanan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alınırken, 2'si ormanlık alana kaçtı.

Ekipler aracın kapısını açtığında ise 20 küçükbaşla karşılaştı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, 10 av fişeği, kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ve sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin Ege Bölgesi illerinde birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Kaçan 2 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:37
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Ödemiş
  4. hırsızlık
  5. koyun hırsızları
  6. Çaldıkları koyunu minibüse doldurmuşlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    1. İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    2. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi..
    3. Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu
    4. Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon..
    5. Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha..
    6. Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan..
    7. Intermittent fasting: Aralıklı beslenme
    8. "Proje olmadan insanların önüne..
    9. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    10. Çorum'da otomobil evin bahçesine..
    11. Başkan adayı Yazıcı seçim..
    12. Yılport Samsunspor - İnegölspor..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Son dakika golü sonrası baygınlık..
    15. KKTC'de ikinci kattan düşen Türk işçi..
    16. Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip..
    17. Yenipazar’da muhtar adaylarının yarışı
    18. Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak..
    19. Antalya Bisiklet Turu
    20. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde..
    21. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    22. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    23. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    24. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    25. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    26. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    27. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    28. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    29. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    30. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?