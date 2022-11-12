İnanılır gibi değil! Rus doktorlar şok oldu: Göğsünden patlamamış el bombası çıktı

Ukrayna'da savaşan bir Rus asker, göğüs kafesine sıkışan patlamamış el bombasıyla adeta “yürüyen bir bombaya” dönüştü.

41 yaşındaki Rus er Nikolay Pasenko, Ukrayna savaşında atılan bir el bombasının göğüs kafesine sıkışmasıyla doktorların ağzını açık bırakan bir olay yaşadı. Patlamayan el bombası askerin akciğerlerine zarar vererek omurgaya yakın bir yere sıkıştı.

Doktorlar, el bombasının her an patlama riskine rağmen Pasenko'yu kurtarmak için ameliyat kararı aldı. Patlayıcı uzmanlarıyla düzenlenen operasyonda, koruyucu kıyafetler giyen doktorlar bombayı başarıyla çıkardı ancak ameliyat patlama riski nedeniyle büyük dikkatle gerçekleştirildi.

Ukrayna ordusunun otomatik bombardıman sistemiyle düzenlediği saldırıda küçük patlayıcının yaralanan askerin vücuduna girmesi tıp dünyasında da şaşkınlığa neden oldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan askerin, doktorların hayatını riske atmamak için önce ameliyatı kabul etmediği, daha sonra ikna olduğu belirtildi. Bombanın ameliyatta patlaması halinde koruyucu kıyafetlere rağmen doktorların da büyük ihtimalle hayatını kaybedeceği bildirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan askeri doktor Dimitri Kim, ekibiyle operasyon için Ukrayna'ya gittiğini söyleyerek “Çok riskli bir işlemdi. Hasta sağa ya da sola hareket etse bomba patlayabilirdi” dedi.

Rus asker de hayatını kurtaran doktorlara müteşekkir olduğunu kaydetti. Sözcü'nün aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı da askeri doktorları tebrik etti.