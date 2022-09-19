"İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" diyen Kaftancıoğlu hangi duayı okudu acaba?

27 Mayıs darbesinde etkin bir rol oynayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, idam edilişlerinin 61. yıldönümünde Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarını ziyaret etmesinin tuhaf olduğuna dikkat çeken Hikmet Genç, "İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin diyen Kaftancıoğlu kabrin başında elini açıp hangi duayı okudu acaba?" diye sordu. Genç, Akşam gazetesindeki ilgi çekici yazısında şunları kaydetti:

"İdam edilişlerinin 61'inci yıldönümünde Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret etmişler.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve bazı partililer.

Merhum Menderes'in kabrinin önünde ellerini açmışlar dua ediyorlar.

27 Mayıs darbesinde CHP'nin etkin rolü tüm tarihi vesikalarla müsecceldir.

Doğal olarak herkes "Menderes'i ipe gönderen siz değil miydiniz? Darbeyi kutlatan siz değil miydiniz?" diye sordu. "Katil cinayet mahalline geri döner" diyenler de çıktı.

Eh seçimler yaklaşıyor. CHP'de âdet üzere, "en Müslüman biziz, en demokrat biziz" propagandası da başladı.

Lakin "helalleşme" oyunu kabirde hiç olmaz. Mevtadır o, helallik veremez. Ahirette hesaplaşır. Varsa sen helallik verirsin! (Adnan Menderes'i idama götüren zihniyetin ne hakkı varsa artık?!..)

Lakin benim merak ettiğim şey de şudur;

"İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" diyen Kaftancıoğlu kabrin başında elini açıp hangi duayı okudu acaba?!.."