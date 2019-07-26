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İnançer’le selamlaşınca laikçiler linç etti... İlber Ortaylı’dan önemli açıklama

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imza gününde eski dostu Ömer Tuğrul İnançer’i görünce elini öpmüş, İnançer de ünlü tarihçinin elini öperek karşılık vermişti. Olayın ardından linç edilen Ortaylı, yaptığının eski bir İstanbul adeti olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:14

Sessizce imza sırasını bekleyen Cerrahi Tarikatı Postnişini, yazar ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer ile ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın birbirlerinin elini öpmeleri ve samimi bir sohbete başlamaları, laikçi kesim tarafından linç malzemesi yapıldı.

Ortaylı’dan açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bunun eski bir İstanbul adeti olduğunu belirtti.

“Arkadaşlığa binaen yapılır”

Kendilerine yönelik eleştirilere yanıt veren Ortaylı, “Bunun, İnançer’in şeyh olmasıyla ilgisi alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu, arkadaşlığa binaen yapılır. Biz, okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız.” sözlerini kaydetti.

İtibar suikastına giriştiler

Cumhuriyet, BirGün, odatv gibi tetikçi medya organlarının öncülüğünde laikçi tayfa, İlber Ortaylı ile Ömer Tuğrul İnançer arasında karşılıklı saygı çerçevesinde yaşanan selamlaşma ve samimi muhabbeti, itibar suikastına dönüştürmeye çalıştı.

İlber Ortaylı, yaşananların ne anlama geldiğini bilmeyen ve kendisinin “el öptüğünü” ima eden bu kesimlere, kısa ve net olarak “Bu eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir.” cevabını verdi.

Ömer Tuğrul İnançer, İlber Ortaylı’nın yanına gidince... İç ısıtan görüntüler!

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:14
  1. İstanbul
  2. Ömer Tuğrul İnançer
  3. İlber Ortaylı
  4. selamlaşma
  5. el öpme

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  • Abdullah Murat Abdullah Murat 43 dk önce
    Müslümanlar böyle olmalıyken şeytanın taasubu ile dinsizlerl bu dinsizliğe ne kadar bağlılar imansızlıkları kalplerindeki kin ile doğru orantılı Allah nediyor onların kalplerinde gizledikleri daha fazla onlar bu kalplerindekiyle sağa sola uçuşur İmanlılar ise dostluk ve düşmalıklarını Allahın hükümlerince yapmalıdırlar Dostunu düşmanını bilmeyen müslüman değildir Allahın hükümlerini istemeyende müslüman değildir Dolayısıyla dostta olamaz

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