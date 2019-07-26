İnançer’le selamlaşınca laikçiler linç etti... İlber Ortaylı’dan önemli açıklama

Sessizce imza sırasını bekleyen Cerrahi Tarikatı Postnişini, yazar ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer ile ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın birbirlerinin elini öpmeleri ve samimi bir sohbete başlamaları, laikçi kesim tarafından linç malzemesi yapıldı.

Ortaylı’dan açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bunun eski bir İstanbul adeti olduğunu belirtti.

“Arkadaşlığa binaen yapılır”

Kendilerine yönelik eleştirilere yanıt veren Ortaylı, “Bunun, İnançer’in şeyh olmasıyla ilgisi alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu, arkadaşlığa binaen yapılır. Biz, okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız.” sözlerini kaydetti.

İtibar suikastına giriştiler

Cumhuriyet, BirGün, odatv gibi tetikçi medya organlarının öncülüğünde laikçi tayfa, İlber Ortaylı ile Ömer Tuğrul İnançer arasında karşılıklı saygı çerçevesinde yaşanan selamlaşma ve samimi muhabbeti, itibar suikastına dönüştürmeye çalıştı.

İlber Ortaylı, yaşananların ne anlama geldiğini bilmeyen ve kendisinin “el öptüğünü” ima eden bu kesimlere, kısa ve net olarak “Bu eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir.” cevabını verdi.

Ömer Tuğrul İnançer, İlber Ortaylı’nın yanına gidince... İç ısıtan görüntüler!