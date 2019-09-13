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İnananların yüz akı Akit, 27 yaşında!

Hakkın savunucusu, Müslümanların gür sesi Akit; polis baskınları, bombalı ve tüfekli terör saldırıları, iftiralar ve türlü yıldırma çabalarına karşın 27 yıldır yayın hayatını sürdürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 15:16

Bir nalbur dükkanında alınan kararla, 12 Eylül 1993 tarihinde Beklenen Vakit Gazetesi yayın hayatına başladı. “Dürüst gazete” sloganıyla yola çıkan Beklenen Vakit, gerçekten de beklenen, aranan yayın organı oldu. Cesur duruşu, ilkeli tavrıyla yıllardır hor görülen, ötelenen Müslüman ve mazlumların sesi oldu. Faili meçhullerin, baskı ve yasakların kol gezdiği eski Türkiye’de gören göz, işiten bir kulak vardı artık.

Özellikle zulüm, işkence ve baskıların zirve yaptığı 28 Şubat darbe sürecinde, meydanda dik duran adeta tek yayın organı oldu. Bu durum bazı çevreleri rahatsız etti. Milletin seçtiği iktidarı devirecek kadar şımaran 312 general, toplanarak eşine rastlanmamış yöntemle gazeteyi susturmaya çalıştı.

Generallerin kudretini gören çevreler de boş durmadı. Davalar peş peşe geldi. Teraziyi elinde tutanlar adil hüküm vermeyince de, Beklenen Vakit, Yeni Akit olarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Davalarla susturulamayan Akit’in binası, keleşlerle tarandı, bombalar atıldı. Bir terör örgütünün üssünü basar gibi; iki panzer, keskin nişancılar ve 400 polisle gazete binası basıldı. Ancak bunlar da Yeni Akit’i yıldıramadı. Doğru yolda, haklı yolda tavizsiz yürüdü.

Yeni Akit; gazete, televizyon ve internetteki yayınlarıyla ilkeli duruşunu devam ettiriyor.

İnanların yüz akı, 27 yıldır yayın hayatına, türlü badirelere rağmen devam ediyor!..

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:16
  1. akit
  2. Akit Medya Grubu
  3. Beklenen Vakit Gazetesi
  4. Dürüst gazete

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