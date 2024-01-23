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Sosyal Medya İnanamayacaksınız! Balığı eliyle böyle yakaladı
Sosyal Medya

İnanamayacaksınız! Balığı eliyle böyle yakaladı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 09:18:00 -

ABD'de bir genç, arkadaşıyla göl kenarında otururken suya sadece kolunu sokarak bir balık yakalamayı başardı.

ABD'de bir genç, arkadaşıyla göl kenarında otururken suya sadece kolunu sokarak bir balık yakalamayı başardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Arkadaşıyla göl kenarına gidip balık tutmaya giden bir gencin balığı yakalamak için kullandığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Kendinden emin bir şekilde elini suya daldıran genç, kısa süren bir uğraşın ardından elini sudan büyük bir balıkla birlikte çıkardı. Çıplak eliyle saniyeler için balık yakalayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

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