İnan NATO ev sahipliğini 25 yıllık iktidara bağladı, Financial Times'a sert gönderme

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'nin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapmasını partisinin 25 yıllık iktidarına bağladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu tabloyu "kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın" neticesi olarak tanımladı.

Ankara çıkışlı açıklamada İnan net konuştu: "Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur" dedi.

İstikrarlı yönetimin doğal sonucu

İnan, açıklamasını AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılında yaptı. Çeyrek asırlık iktidarın Türkiye'yi getirdiği noktayı, küresel ölçekte söylenen sözlerin güçlenmesiyle özdeşleştirdi.

"25'inci yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor" diyen İnan, partisinin demokratik reformlarını, eser ve hizmetlerini, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonunu hatırlattı.

25 yıldır her seçimde millet güvendi

Genel Sekreter, ev sahipliğinin arkasında milletin iradesini gösterdi. "Milletimiz, 25 yıldır her seçimde bize güvendi; tercihini daima AK Parti'den yana kullandı" dedi.

İnan, bu güvenin bugün somut bir neticeye dönüştüğünü vurguladı: "Çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik ediyoruz." Milletin itibarını ve ülkenin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını, Türkiye'nin çıkarlarının önüne başka hiçbir hesabı koymadıklarını belirtti.

Bölgesinde oyun kuran ülke

İnan'a göre bu yürüyüşün sonucu ortada. AK Parti'nin Türkiye'yi "bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dikkatle dinlenen bir ülke" konumuna taşıdığını söyledi.

Yönetme sorumluluğunu üstlendikleri ülkenin sahip olduğu etki alanını hiçbir zaman unutmadıklarını da ekledi.

Financial Times'a sert gönderme

İnan, sözlerinin sonunda Türkiye'yi yabancı basında eleştirenleri hedef aldı. "Bazıları, yabancı gazete köşelerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi marifet zannetti ama yine yanıldı" dedi.

Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanların, milletin iradesiyle yükselen bu yürüyüşü de Türkiye'nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacağını savundu. Referansının net olduğunu belirtti: aziz milletin desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı hedefleri.

Merak edilen sorular

NATO ev sahipliğini kim değerlendirdi? AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İnan ev sahipliğini neye bağladı? 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikaya, güven veren liderliğe ve istikrarlı yönetim anlayışına.

Financial Times neden gündeme geldi? İnan, o sayfalarda ülkesini karalamaya çalışanlara gönderme yaptı.