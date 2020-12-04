İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz.” dedi. Bakan Koca’nın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar İnaktif virüs ne demek? İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı nedir? sorularını cevap aramaya başladı. Peki İnaktif virüs ne demek? İnaktif aşı ne demek?

inaktif ne demek?

Eylemsiz; Bir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi.

İnaktif virüs aşısı nedir?

İnaktif aşılar virulensi yüksek suşların çeşitli yöntemlerle (fiziksel ve kimyasal) inaktive edilmesi sonu hazırlanırlar. İnaktivasyonda kullanılan inaktivanlar virusların antijenik yapılarına zarar vererek veya değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekir.

Avantajları: Kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür, infeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, her canlıya istenilen miktarda aşı materyali verilebilir.

İnaktif aşılar hangileri?

Influenza A ve B- Şap aşısı

Poliomiyelitis

Newcastle

Kuduz- İnfeksiyöz bronchitis

Hepatitis B