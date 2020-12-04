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Sağlık İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı ne demek?
Sağlık

İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı ne demek?

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanma kararı almıştı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir inaktif virüs aşısını tedarik etmek için sözleşme imzalandığını ve bir mRNA aşısı için de görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Peki inaktif aşı ve mRNA aşısı ne demek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:34:00 -
İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı ne demek?

Aşılar, canlı veya inaktif etken içermelerine bağlı olarak canlı ve inaktif aşılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnaktif aşı ölü aşı anlamına gelmektedir. İşte inaktif ve mRNA aşı kelimeleri hakkında…

İnaktif aşılar ne demek?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşı türüdür. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlendikten sonra yardımcı T lenfositlerine sunulur ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin sebep olduğu infeksiyonlarda etki gösterirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi daha kısadır.

mRNA ne demek?

Sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir molekül olan Mesajcı RNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenmektedir. Daha sonra protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

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