Inaki Pena kimdir kaç yaşında? Inaki Pena kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, Barcelona B takımı forması giyen kaleci Inaki Pena’yı kiralık olarak renklerine bağladı. Peki, Inaki Pena kaç yaşında?
Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı. Futbolseverler ise Inaki Pena’nın kariyerini kim olduğunu araştırıyor.
Inaki Pena kimdir kaç yaşında? Inaki Pena kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Inaki Pena 2 Mart 1999'da İspanya'da dünyaya geldi. 2004 yılında Alicante takımında altyapı kariyerine başlayan Inaki Pena, 2009-2021 yılları arasında Villareal altyapısında forma giydi. 2012'de Barccelona altyapısına geçen Pena, 2018'de B takıma yükseldi.