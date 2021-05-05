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Spor İmzayı ne zaman atacağı belli oldu!
Spor

İmzayı ne zaman atacağı belli oldu!

Yaklaşık 10 yıldır Premier Lig'de forma giyen Christian Benteke'nin Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacağı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:52:00 -
İmzayı ne zaman atacağı belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, EURO 2020’de Belçika formasıyla mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Christian Benteke’ye bir an önce imza attırmanın peşinde.

Turnuvadan önce imza planı

Oyuncunun dev turnuvada göstereceği performansla taliplerinin artmasından endişe ediliyor. Bu nedenle 11 Haziranda başlayacak EURO 2020’den önce deneyimli forvetle sözleşme imzalanması planlanıyor.

Menacerle yapılacak görüşmelerde yol katedilmesi halinde Emre Belözoğlu’nun da devreye girerek Benteke ile bir konuşma yapacağı öğrenildi.

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