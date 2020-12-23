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Dünya İmzayı attı! Putin'e ömür boyu dokunulmazlık
Dünya

İmzayı attı! Putin'e ömür boyu dokunulmazlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin ve eski devlet başkanlarının ömür boyu senatör olabilmesini öngören yasayı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:20:00 -
İmzayı attı! Putin'e ömür boyu dokunulmazlık

Rusya'da gündem Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ömür boyu dokunulmazlığı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski devlet başkanlarının görevden ayrıldıktan sonra kendileri ve ailelerine yaşam boyu dokunulmazlık tanıyan yasayı onayladı.

Yasanın mevcut yasal düzenlemelerle geçen yaz yapılan anayasal değişikliklerin uyumlandırılması kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Vladimir Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.

Ömür boyu koruma

Bu yasadan önce eski devlet başkanları sadece görev başındayken işledikleri suçlarla ilgili olarak dokunulmazlığa sahipti. Yasa ayrıca devlet başkanlarına görevden ayrılınca ömür boyu senatör olma imkanı veriyor. Bu pozisyon ömür boyu dokunulmazlığı garanti altına almış oluyor.

Soruşturma gözaltı yok

Yasa eski devlet başkanlarına idari veya cezai sorumluluk getirilmemesini garanti ediyor. Yeni yasa ile devlet başkanları görevden ayrıldıktan sonra da kendileri ve ailelerinin yaşadıkları sürede işledikleri suçlardan dokunulmazlıkları olacak. Bu kişiler polis ve savcılık makamları tarafından soruşturulamayacak, aramaya ve gözaltına tabi olmayacak.

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