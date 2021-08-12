İmzayı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Türkiye ile Sudan arasında ekonomi, ticaret ve birçok alanda yapılan işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın el Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum.

Sudan tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti.

İşbirliğimizi kurumsallaştırdık

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselterek işbirliğimizi kurumsallaştırdık.

Sudan'da 2019 yılından bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Bu meşakkatli süreci kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmeye kararlıyız. Aradan geçen süre zarfında kardeşim el-Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı.

Önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz

Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

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