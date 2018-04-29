Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!

MBDA ve Lockheed Martin'in Almanya için geliştirdiği TLVS programı sözleşmesinin 2018 sonunda imzalanması bekleniyor.

29 Nisan 2018 Pazar 15:48
İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!

MBDA ve Lockheed Martin'in Alman Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği yeni nesil Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (TLVS) programında, ilgili sözleşmenin 2018 sonunda imzalanması bekleniyor.

C4 Defence’in haberine göre, ihracat potansiyelini de göz önüne alan firmalar, uluslararası pazarda da müşteri arayacak. MBDA ve Lockheed Martin, 8 Mart'ta, Alman Ordusu'nun TLVS geliştirme programı kapsamında iş birliği yapmak üzere yeni bir ortak girişim kurduklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:48
  1. Ordu
  2. MBDA
  3. Lockheed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ot kansere çare olacak
    1. Yerli ot kansere çare olacak
    2. MİT'in operasyonundan rahatsız olan..
    3. Derbiyi kazanan Beşiktaş şampiyon oldu
    4. Avrupa toplumu çöküşte! Yıllık..
    5. Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    6. Gaziantep'te birlik çağrısı
    7. 10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol..
    8. MHP'li isim yatağında ölü bulundu
    9. Tesla'da şok istifa!
    10. Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna..
    11. Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde..
    12. Mustafa Destici: Hangi şekilde olursa..
    13. Malatya'da kazanan yok!
    14. Alman ordusu dökülüyor... Ek bütçe..
    15. Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor
    16. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu:..
    17. Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin..
    18. İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!
    19. Çorum'da traktörün altında kalan..
    20. Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm