İmzaları gibi istifalarına da güven olmuyor! İYİ Parti Ankara Milletvekili önce istifa edip sonra vazgeçti

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı adaylık kavgasından sonra 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın ortak açıklamasında belirtilen, "Aday ismi üzerinde uzlaştık" yazılı kağıda imza atmış, birkaç saat sonra da aday anlaşmızlığı sebebi ile masayı terk etmişti.

Akşener'in kararsızlığı milletvekillerine de sirayet etti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, dün akşam partisinden önce istifa etti. Tam 3 saat sonra da kararından vazgeçtiğini söyledi.

İmzaları gibi istifalarına da güven olmuyor!

Altıntaş, ilk mesajında, Akşener'e tepki gösterip, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

Ayhan Altıntaş aradan geçen 3 saatten sonra ise, yeni bir paylaşımda bulunarak kararından vazgeçtiğini şöyle duyurdu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum"

Meral Akşener bu imzayı attıktan birkaç sonra "aday anlaşmazlığı" sebebi ile masayı terk etti.