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İmza töreninin saati ve fiyatı belli oldu!

Galatasaray, yeni transferleri için çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 11:50
İmza töreninin saati ve fiyatı belli oldu!

Galatasaray, yeni transferleri için çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini ve stat kapılarının 19.05 itibariyle açılacağını açıkladı. Bilet fiyatları ise 23 TL olacak.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir.

Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır.

Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz!

Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır. Ayrıca İstanbul'daki GSSTORE'lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır.

İmza töreninin biletleri 03.09.2019 Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr üzerinden 23 TL'ye satışa sunulacak, passolig kartı bulunmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecektir. Tüm koltuklar numarasızdır.

Not:

-İmza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasaktır. Stada giriş esnasında taraftarlarımızın üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacaktır."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:50
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