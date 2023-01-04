İmza töreninde Ronaldo'dan tarihi gaf! Yok artık daha neler...

Manchester United ayrılığı sonrası yeni adresi Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın katıldığı törende konuşan Ronaldo, büyük bir gafa imza atarken sosyal medya çalkalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki takımı merak edilirken, yıldız oyuncunun yeni durağı resmen belli oldu. İsmi Süper Lig dahil birçok ekip ile anılan Portekizli oyuncunun kariyerindeki yeni adresi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr olurken, 37 yaşındaki oyuncu Arap ekibi ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken, Ronaldo 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı.

Ronaldo'nun imzası öncesi Instagram'da 800 bin takipçisi olan Al Nassr, transferin tamamlanmasıyla birlikte 7.9 milyon takipçiye ulaştı.

Al Nassr, Portekizli yıldız için taraftara açık bir şekilde görkemli bir imza töreni gerçekleştirirken, Riyad'taki Mrsool Park'ta düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mrsool Park'a ailesiyle birlikte gelen Ronaldo ilk olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Ronaldo, zor bir karar aldığını belirtti, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler aldığını açıklayan Portekizli, "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum. Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.

"Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim."

Öte yandan imza töreninde soruları da yanıtlayan yıldız oyuncu, kendisine yöneltilen bir soru sonrası büyük bir gafa imza attı.Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan yerine 'Güney Afrika'ya geldim' ifadelerini kullandı. İşte Ronaldo'nun o sözlerinin tamamı:

'Burada Futbol oldukça farklı, bu yüzden benim için Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil. Bu yüzden değişmek istiyorum ve dürüst olmak gerekirse insanların ne dediği umrumda değil.'

Ronaldo'nun bu sözleri sonrası sosyal medyayı adeta çalkaladı. Ronaldo'nun bu gafı sonrası bazı futbolseverler, "Para için gittiğini bu kadar belli etme" tarzı yorumlarda bulundu.