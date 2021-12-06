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Ekonomi İMÜ personel alacak
Ekonomi

İMÜ personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 40 (kırk) sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:46:00 -
İMÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru işlemleri 6.12.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır

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