İmran Han'ın partisi yeniden harekete geçti

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a başlattığı yürüyüş kaldığı yerden devam ediyor. Yürüyüşe şahsen katılmayan Khan, 3 Kasım'da suikast girişimine uğradığı Punjab eyaletinde yer alan Wazirabad kentinden yeniden başlattığı yürüyüşte destekçilerine görüntülü olarak hitap etti.

“Muz cumhuriyetine dönüşüyoruz”

Kendisine düzenlenen suikast girişiminin ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında planlandığını aktaran Khan, söz konusu suikast planını 24 Eylül’de bir mitingde dile getirdiğini ifade etti. Halkın devlet kurumlarına olan güvenini kaybettiğini ve tüm gözlerin şimdi Yüksek Mahkeme’de olduğunu ifade aktaran Khan, "Pakistan Adalet Bakanı, muz cumhuriyetine dönüşüyoruz. Ülkeyi kurtarmak zorundasınız. Millet kurumlara olan güvenini kaybetti. Bunu düzeltmeniz gerekiyor çünkü ülke kurumlar olmadan çalışamaz" dedi.

Bugünlerde Pakistan'da yaşananların batılı ülkelerde hayal bile edilemez olduğunu söyleyen Khan, "Kanunlar bize ne zaman koruma sağlayacak" ifadelerini kullanarak, ülkenin geleceğinin Adalet Bakanı’nın elinde olduğunu belirtti.

“Soruşturma kurumları hırsızların elinde”

Khan, Adalet Bakanı Umar Ata Bandial'ı, kendisine düzenlene suikast girişimine ait ilk inceleme raporunu, gazeteci Arshad Sharif'in öldürülmesi ve PTI Senatörü Azam Swati'nin gözaltında işkence gördüğü iddialarını incelemeye çağırdı. Khan, Bandial’a hitaben, “Büyük bir sorumluluğunuz var, millet sizi izliyor. Bir soruşturma yapılmalı ve o zaman gerçek suçlunun kim olduğunu anlayacaksınız. Adalet Bakanı harekete geçmenizi istiyorum. Arshad Sharif'in yazılarından en çok kim rahatsız oldu? Kim ona bu kadar kızgındı? Adalet Bakanı, bunu sadece sen yapabilirsin. Soruşturma kurumları hırsızların elinde. Bu subaylara kim güvenebilir?” dedi.

Khan, 3 ismin istifasını istemişti

Suikast girişimini Yüksek Mahkeme'de kurulacak bir yargı komisyonunda araştırılmasına karar verilmişti. Khan yaptığı açıklamada, "Adını verdiğim 3 kişiyi (Başbakan Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah ve Tümgeneral Faisal Naseer) kim araştıracak? Tarafsız ve adil bir soruşturma nasıl yürütülecek? Soruşturmanın adil olması için onlardan istifa etmesini istedim. İsmini verdiğim bu 3 kişi soruşturmayı yürütürken, yargı komisyonu ne yapacak?" ifadelerini kullanmış, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi için 3 kişinin istifa etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Khan’a suikast girişimi

Khan, 28 Ekim'de destekçileriyle birlikte Lahor’dan başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece Imran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti. Khan tedavisinin ardından 6 Kasım’da hastaneden taburcu olmuştu.

Khan hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da 10 Nisan'da parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüş, Khan’ın yerine 11 Nisan'da yapılan oylamada 174 oyla Şahbaz Şerif gelmişti.

(ABA-ÖZ-Y)