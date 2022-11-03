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Dünya İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı
Dünya

İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı

Pakistan eski Başbakanı İmran Han'ın yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 19:59:00 -
İmran Han'a suikast girişiminde bulunmuştu! Saldırganın ilk sözleri ortaya çıktı

Pakistan eski Başbakanı Imran Han, seçim konvoyuna yapılan silahlı saldırıda bacağından yaralanırken olay yerinde etkisiz hale getirilen saldırgan suçunu itiraf etti. Saldırgan, ilk ifadesinde, "Imran Han insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında başkent İslamabad'a yürüyen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın hedef alındığı süikast girişiminde eski başbakan bacağından yaralandı.

Saldırıda 4 kişi daha yaralandı

Han, hükümeti erken seçime zorlama kampanyasının bir parçası olarak büyük bir kamyon ve araba konvoyuyla başkent İslamabad'a doğru ilerliyordu. Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi, saldırıda liderleri dışında dört kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Olay yerinden başka bir araçla ayrıldı

70 yaşındaki Han'ın hayati tehlikesi bulunmazken, durumunun stabil olduğu açıklandı. Kaval kemiğine kurşun isabet eden Han, başka bir arabaya bindirilerek tedavi için hastaneye kaldırıldı

Saldırgan suçunu itiraf etti

Olayın ardından yakalanan saldırgan suçunu itiraf etti. "Imran Han insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" diyen şahıs, suç ortağının olmadığını saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

 

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