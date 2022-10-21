  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK yandaşı Fincancı sevgisi ağır bastı! İşte Türkçü-Atatürkçü geçinen gazetelerin son hali

Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

Başkan Erdoğan: Duyunca gerçekten şok oldum

Canlı yayında duyurdu: AK Parti'de bir ismin daha istifaya hazırlandığını öğrendim

Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı

Yunan'ın sarışın spikerinin ağzı bir karış açık kaldı! O Türkiye detayı şok etti

Hakikatten pes artık! 112’yi bakın ne için arıyorlar

AK Partili isimden flaş açıklama! "Müthiş bir çalışma geliyor" deyip açıkladı

Aliyev hastaneye geldi! Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk görüntüler

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Bu nasıl dostluk
Dünya İmran Han siyasetten men edildi
Dünya

İmran Han siyasetten men edildi

Pakistan'da eski başbakan İmran Han, görev süresi boyunca aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle siyasetten men edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:14:00 -
İmran Han siyasetten men edildi

Pakistan'da İmran Han, Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti düşmüş kendisinin de başbakanlığına son verilmişti. Bu gelişmelerin ardından İmran Han hakkında bir gelişme daha yaşandı.

Siyasetten men edildi

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi. Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han'ı siyasetten men etti.

650 bin dolarlık hediye

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23