İmran Han siyasetten men edildi

Pakistan'da İmran Han, Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti düşmüş kendisinin de başbakanlığına son verilmişti. Bu gelişmelerin ardından İmran Han hakkında bir gelişme daha yaşandı.

Siyasetten men edildi

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi. Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han'ı siyasetten men etti.

650 bin dolarlık hediye

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.