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Dünya İmran Han davası düşürüldü!
Dünya

İmran Han davası düşürüldü!

Pakistan mahkemesi, eski başbakan İmran Han'ın mitingdeki konuşmasına yönelik yazılı özrünü kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:22:00 -
İmran Han davası düşürüldü!

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, mahkemeye hakaretten yargılanıyordu.

Han'ın yargılandığı davanın duruşması, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Han'ın yazılı özrünü kabul etti ve eski Başbakan'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi lideri Han, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağustosun 20'sinde bir mitingde yaptığı açıklama sonrası mahkemeye hakaretten Han hakkında dava açılmıştı. Han, polis yetkililerini ve bir kadın yargıcı tehdit etmekle suçlanmıştı.

AA'nın haberine göre, hükümet tarafından Han'a karşı açılan davada bir başka mahkeme, 1 Ekim'de terör suçlamalarıyla ilgili Han hakkında tutuklama kararı vermişti.

Han'ın kefalet başvurusunun kabul edilmesi üzerine karar uygulanmamıştı. Han'ın bu davadaki duruşmasının 7 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

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