  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye alçak teklif: Orada doğalgaz aramayı bırakın sizi kabul edelim

Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?

Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler

İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Faizler daha da artar mı?

Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?

Ahmet Davutoğlu: Bakanları açıklayalım! Kılıçdaroğlu hakkında ne söyledi?

Barış diplomasisinde Türkiye vurgusu! Hamas teklifini sundu: İşte 3 aşamalı süreç!

İhsan Şenocak'tan Uğur Dündar açıklaması! 'Kadının beyanı esastır' diyenler ne zaman devreye girecek?
Gündem İmparatorlar yaşasaydı? Yapay zeka böyle resmetti
Gündem

İmparatorlar yaşasaydı? Yapay zeka böyle resmetti

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:11:00 -

Yapay zeka uygulaması ile Roma imparatorlarının heykellerinden gerçekte nasıl görünecekleri hesaplandı.

Hayatımıza bir anda giren ve pek çok alanda kullanılan yapay zeka teknolojisinin yardımıyla Roma İmparatorlarının heykellerinin gerçekçi görünümlerini yeniden oluşturuldu. Antik döneme ait heykellerin genellikle renkli olduğunu ve zamanla bu renklerin solması nedeniyle bugün genellikle beyaz olarak göründüğünü biliyordu. Bu nedenle, yapay zeka algoritmalarını kullanarak heykellerin orijinal renkleri belirlendi ve dijital olarak nasıl oldukları ortaya çıktı.

Yapay zeka toplumsal düzeni yok edebilir
Yapay zeka toplumsal düzeni yok edebilir

Teknoloji

Yapay zeka toplumsal düzeni yok edebilir


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay zeka Türk gibi düşünecek!
Yapay zeka Türk gibi düşünecek!

Teknoloji

Yapay zeka Türk gibi düşünecek!

AMD'de yapay zeka dönemi! Yeni işlemcisini tanıttı
AMD'de yapay zeka dönemi! Yeni işlemcisini tanıttı

Teknoloji

AMD'de yapay zeka dönemi! Yeni işlemcisini tanıttı

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Spor

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!
Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

Teknoloji

Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23