Immobile sonrası Lazio'ya neler oluyor böyle! Yok böyle bir maç! Dünya literatürüne girdi...
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo’yu 23-0 mağlup etti.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo’yu 23-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşılaştı.
23 GOL KAYDETTİLER
Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.
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