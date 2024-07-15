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Spor Immobile sonrası Lazio'ya neler oluyor böyle! Yok böyle bir maç! Dünya literatürüne girdi...
Spor

Immobile sonrası Lazio'ya neler oluyor böyle! Yok böyle bir maç! Dünya literatürüne girdi...

Yeniakit Publisher
2024-07-15 10:27:00 -
Immobile sonrası Lazio'ya neler oluyor böyle! Yok böyle bir maç! Dünya literatürüne girdi...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo’yu 23-0 mağlup etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo’yu 23-0 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşılaştı.

23 GOL KAYDETTİLER

Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.

 
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