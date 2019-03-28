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İmitasyon olduğu düşünülen tablo gerçek çıktı

İtalyan ressam Sandron Botticelli’nin sahte olduğu sanılan Narlı Madonna tablosunun yapılan kapsamlı incelemelerin ardından gerçek olduğu ortaya çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:11
İmitasyon olduğu düşünülen tablo gerçek çıktı

İtalyan ressam Sandron Botticelli’nin sahte olduğu sanılan Narlı Madonna tablosunun yapılan kapsamlı incelemelerin ardından gerçek olduğu ortaya çıktı.


Rönesans döneminin en önemli ressamlarından İtalyan Sandron Botticelli’nin sahte olduğu sanılan tablosu gerçek çıktı. İngiliz uzmanlar, imitasyon olduğu sanılan Botticelli’nin Narlı Madonna adlı tablosunun temizlerken gerçek olduğunun anlaşıldığını açıkladı. İngiliz uzmanlar, eserin üzerindeki kalın sarı verniği kazıdıktan sonra tablonun gerçek olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, kapsamlı testler sonucu Botticelli’nin 15. yüzyılda Floransa’da eserlerini ürettiği bir atölyeden çıktığının tespit edildiğini ifade etti.


English Heritage’dan Rachel Turnbull, "Resim biçemsel olarak imitasyon olamayacak kadar gerçeğe yakın. Ayrıca kullanılan kavak tuval gibi malzemeler, aynı zamanda kullanılan teknik, aynı döneme ait" dedi.


Cambridge Üniversitesinden Sanat Tarihi Profesörü Paul Joannides, "Floransalı diğer çağdaş ressamlar gibi Botticelli de, popüler olan eserlerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını ve adaptasyonlarını yaptığı bir aktif atölyeye sahipti" ifadelerini kullandı.


Narlı Madonna tablosunun orijinali Floransa’daki Uffizi sanat galerisinde sergileniyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:11
  1. sanat
  2. sergi

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