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Ekonomi IMF'den yapay zeka uyarısı! Öneride bulundular
Ekonomi

IMF'den yapay zeka uyarısı! Öneride bulundular

Yeniakit Publisher
2024-06-17 20:48:00 -
IMF'den yapay zeka uyarısı! Öneride bulundular

Uluslararası Para Fonu (IMF), üretken yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artırma ve kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmede büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak dönüşümün hızı ile ölçeğinin iş kayıplarına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

IMF, "Üretken Yapay Zekanın Kazanımlarının Genişletilmesi: Mali Politikaların Rolü" başlıklı rapor yayımladı. Raporda, üretken yapay zekanın, verimlilik artışını desteklemek ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu ancak aynı zamanda büyük iş kayıpları ve artan eşitsizlik konusunda da "derin endişeler" doğurduğu aktarıldı.

Teknolojiyi ve yayılmasını insanlığa en iyi şekilde hizmet edecek şekilde yönlendirmek için mali politikaların nasıl kullanılabileceğinin ele alındığı raporda, üretken yapay zekadaki gelişmelerin doğası, etkisi ve hızı hakkındaki büyük belirsizlik göz önüne alındığında, hükümetlerin kendilerini hem işlerin olağan seyrinde devam ettiğine hem de son derece yıkıcı senaryolara hazırlayacak "çevik" bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği vurgulandı.

Dönüşümün ölçeği ve hızı iş gücü piyasaları için risk oluşturuyor

Raporda, dönüşümün ölçeği ve hızının iş gücü piyasaları için risk oluşturduğuna dikkat çekilerek, otomasyon ve robotların, rutin görevleri içeren düşük ve orta beceri gerektiren işlerin yerini almış olsa da üretken yapay zekanın kabiliyetlerinin daha akıllı otomasyona uzandığı ve bilişsel mesleklerdeki iş kayıplarını artırabileceği ifade edildi.

IMF'nin raporunda, "Sonuç olarak, milli gelirde iş gücü gelirinin payı daha da düşebilir, gelir ve servet eşitsizliği daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Sosyal koruma ve vergi sistemlerinde önemli iyileştirmeler gerekiyor

Mali politikaların üretken yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebileceğine işaret edilen raporda, kazanımların daha eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Raporda, eğitim ve öğretim politikalarının da yeni gerçeklere uyum sağlaması, çalışanların geleceğin işlerine hazırlanmasına yardımcı olması ve yaşam boyu öğrenmeyi sunmak için daha iyi bir konumda olması gerektiği ifade edildi.

IMF yetkililerinin konuya ilişkin kaleme aldığı blog yazısında da yapay zeka dönüşümünün, daha güçlü sosyal güvenlik ağlarını, eğitime yatırımı, "insan çalışanlarını" destekleyecek ve eşitsizliği azaltacak vergi sistemlerini gerektireceği aktarıldı.

Yazıda, maliye politikasının üretken yapay zekadan elde edilen kazanımların ve fırsatların daha eşit dağılımını desteklemede önemli bir role sahip olduğu, ancak dünya çapında sosyal koruma ve vergi sistemlerinde önemli iyileştirmeler gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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