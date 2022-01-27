IMF'den uyarı: Onlar baskı altında!
Uluslararası Para Fonu (IMF) Para ve Sermaye Piyasaları Başkanı Tobias Adrian küresel merkez bankalarının faiz artışlarıyla birlikte finans piyasalarında türbülansın devam edebileceği uyarısı yaptı.
IMF, dünya çapında hükümetler toparlanma konusunda vites artırırken, finans piyasalarında daha fazla volatilite olabileceğine dair uyardı.
IMF'den Tobias Adrian, merkez bankalarının para politikasında sıkılaşma adımlarının ve enflasyonu düşürme çabalarının hisse senedi piyasalarında daha fazla satışı tetikleyebileceğini öngördü.
CNBC'ye konuşan Adrian "Finansal koşullarda sıkılaşma görebiliriz. Bu da hisse senedi gibi riskli varlıklarda daha fazla satış olabileceği anlamına geliyor" dedi. Adrian, merkez bankalarının iletişiminin piyasa tepkisini belirleyeceğini söyledi.
Gelişen Ülkeler Baski Altında
IMF bu hafta açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nda 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'e düşürmüştü.
Raporda gelişmiş ekonomilerin politika normalleşmesinin gelişen piyasalara bulaşma riski olacağı vurgulanmıştı. Açıkladığı farklı bir raporda da ABD'deki sıkılaşmanın gelişen Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmaya sekte vuracağı ifade edilmişti.
Adrian, "Birçok gelişmekte olan ülkede geçtiğimiz 3 ayda sermaye girişlerinin yavaşladığına şahit olduk. Bu yavaşlama devam edebilir" diye konuştu.