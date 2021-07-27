IMF'den Türkiye'ye operasyon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı güçlü bir duruş ortaya koydu.

Üretime ve istihdama bu zorlu süreçte devam eden Türkiye, içeride ve dışarıda oluşturulan baskılara da boyun eğmedi.

Kur üzerinden saldırı!

Yapılan operasyonlardan darbe kalkışmalarına varan tüm dikenli yolları emin adımlarla geçen Türkiye'ye karşı son kozları da kur oldu.

Dolar üzerinden yapılan operasyonlarda etkisini, koronavirüste atılan normalleşme adımlarıyla birlikte yitirdi.

Sahne IMF'de!

Verdiği kredilerle yıllarca Türkiye'yi semiren Uluslararası Para Fonu (IMF), algı operasyonu çekmeye kalkıştı.

Bloomberg'in haberine göre; IMF yayınladığı sözde raporda, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5.8'e düşürdü, önceki yüzde 6'idi. 2022 büyüme beklentisini yüzde 3.3'e düşürdü, önceki yüzde 3.5'idi.