IMF'den Türkiye için büyüme tahmini açıklaması

IMF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti açıklamalarda bulundu.

Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz. Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans" dedi.