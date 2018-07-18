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IMF'den Türkiye için büyüme tahmini açıklaması

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz" dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
IMF'den Türkiye için büyüme tahmini açıklaması

IMF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti açıklamalarda bulundu.

Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini  bekliyoruz. Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette  muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık  genişledi, enflasyon yükseldi. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik  algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
  1. EKONOMİ
  2. Gian Maria Milesi-Ferretti
  3. IMF

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