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Ekonomi IMF'den Suudi Arabistan tahmini
Ekonomi

IMF'den Suudi Arabistan tahmini

IMF, Suudi Arabistan'ın bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,1'e çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 20:01:00 -
IMF'den Suudi Arabistan tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,1'e düşürdü.

IMF'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine hızlı ve kararlı bir şekilde müdahalede bulunduğuna işaret edilen açıklamada, devam eden ekonomik toparlanmanın sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin politikalarının orta vadede gerekli mali konsolidasyonu sağlaması gerektiği vurgulanarak, ancak bu yıl toparlanmaya daha fazla destek sağlamak için daha yavaş bir ayarlama hızının düşünülebileceği belirtildi.

Bunun, sosyal güvenlik ağına yapılan harcamaların artırılmasıyla sağlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Suudi Merkez Bankası (SAMA) ve bankalar tarafından uygulanan özel sektör destek programlarının, küçük ve orta ölçekli işletmelere nefes alma alanı sağladığı ve bunların dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 2020'de yüzde 4,1 küçülen Suudi Arabistan ekonomisinin 2021'de yüzde 2,1 ve 2022'de yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, mart ayında açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Suudi Arabistan ekonomisinin 2021'de yüzde 2,9 ve 2022'de yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun anlaştığı mevcut üretim oranı ile Suudi Arabistan'da bu yıl petrol temelli gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yüzde 0,5'lik daralma beklendiğine işaret edilen açıklamada, anlaşmanın açıklandığı gibi sona ermesi halinde 2022'de ise yüzde 6,8'lik bir artış öngörüldüğü aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, "Toparlanmayı güvence altına almak ve daha güçlü büyümeyi teşvik etmek için politika yapıcıların Kovid-19 ile ilgili desteklerden çıkışı dikkatlice yönetmeleri ve Vizyon 2030 kapsamında daha uzun vadeli reform gündemine devam etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, geçen yıl GSYH'nin yüzde 11,3'üne denk gelen ülkenin mali açığının ise bu yıl yüzde 4,2'sine denk gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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