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Ekonomi IMF'den Pakistan'a 1 milyar dolar kredi
Ekonomi

IMF'den Pakistan'a 1 milyar dolar kredi

Uluslararası Para Fonu, Pakistan'a 1 milyar dolar kredi vermeyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:31:00 -
IMF'den Pakistan'a 1 milyar dolar kredi

Pakistan Maliye Bakanı Shaukat Tarin, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin ülkesine 1 milyar dolar kredi vermeyi onayladığını duyurdu.

IMF tarafından yapılan açıklamada da Pakistan ekonomisinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorluklara rağmen toparlanmaya devam ettiği ancak dengesizliklerin derinleştiği ve risklerin ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kredinin, devlet harcamalarını dizginlemek, vergi tahsilatını artırmak ve merkez bankasını daha bağımsız hale getirmek için yapılan reformların ardından Pakistan'a yönelik hazırlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

2019'da imzalanan bir anlaşma uyarınca kredinin bir kısmının geçen yıl verilmesi bekleniyordu ancak Pakistan'ın şartlara uymasındaki gecikme nedeniyle ertelenmişti.

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