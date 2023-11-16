  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Kudüs, Taşlar ve Kuşlar’ sergisi bizleri bekliyor: Bu hafta sonu yapılabilecek en hayırlı iş: Sergi gelirinin tamamı Gazze’ye gönderilecek

Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Yeni bir yatırım aracı çıktı, parası olan hemen almaya başladı

Türkiye bunu da yaptı! Yunanistan'ı şok edecek sistem... Denizi olan ülkeler bu cihazı almak için kapımızda yatacak

4 kişi hastanelik oldu! Kargo paketinden kimyasal sızdı

Suudi Arabistan para yağdırdı! Türkiye 'Buradan geri dönüş yok' diyerek teklifi kabul etti

Ali Babacan tarafını seçti! Darbecilerin anayasasına evet milletin anayasasına hayır

TOGG'a yerli rakip! 16 yaşındaki gençler kullanabilecek, fiyatını duyan 1 değil 2 tane alacak

Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e Tamer Karadağlı tokadı

Türkiye’deki koca koca adamlar şu yahudi kadar olamadı

Dünya devi 'Araştırdık, hesapladık, sonuç bu' diyerek tarihi gelişmeyi duyurdu: 75 milyar dolar Türkiye'ye geliyor
Dünya IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı
Dünya

IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 23:47:00 - 2023-11-17 00:00:33
IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nun Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladığı bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Meksikalı yetkililerin yeni kredi limitini ihtiyati tedbir olarak değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 35 milyar dolarlık esnek kredi limitinin Meksika için krizi önlemek amacıyla tasarlandığı aktarıldı.

Meksika'nın çok güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri ile makroekonomik performans ve politika uygulama geçmişi sayesinde kredi limitine uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Meksika için 2009'dan bu yana düzenlenen 10'uncu kredi limiti olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Meksika ekonomisinin güçlü tüketim ve yatırımla birlikte geniş tabanlı bir büyümenin ortasında olduğunu belirtti.

Gopinath, Meksika'nın makroekonomik politikaları ve kurumsal politika çerçevelerinin, esnek bir döviz kuru rejimi, güvenilir enflasyon hedefleme çerçevesi, mali sorumluluk yasası ve iyi düzenlenmiş finans sektörüyle oldukça güçlü olmaya devam ettiğini aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meksikalı yetkililerin politikalarının ihtiyatlı olmaya devam ettiğine işaret eden Gopinath, para politikasının enflasyonist baskıları kontrol altına almaya odaklanırken, maliye politikasının kamu borcunu kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Gopinath, Meksika'nın önceki yıllara göre daha düşük olmasına rağmen artan dış risklere maruz kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, yeni kredi limitinin Meksikalı yetkililerin makroekonomik stratejisini desteklemede önemli bir rol oynamaya ve piyasa güvenini artırırken risklere karşı güvence sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23